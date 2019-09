ACQUI TERME – Ha generato una colonna di fumo che ha allarmato diversi automobilisti l‘incendio divampato intorno alle 13 in un capanno tra i campi in regione Barbato, nell’acquese. Allertati dai cittadini, i Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare due fuoristrada per riuscire a raggiungere il capanno e spegnere poi le fiamme che hanno avvolto un trattore all’interno della struttura.

(immagine di repertorio)