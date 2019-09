PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Prosegue a Casale il primo weekend della Festa del Vino del Monferrato Unesco. Anche questa domenica 15 settembre al Mercato Pavia, dalle 10 alle 24, saranno protagonisti indiscussi i piatti della tradizione preparati dalle Proloco e i vini dei produttori del Monferrato. Ad animare la Festa del Vino del Monferrato Unesco, giunta alla 58a edizione, anche il luna park in piazza Divisione Mantova e numerosi eventi collaterali, tra cui “Mostra scambio di auto e moto d’epoca” al Palafiere, “Doc Monferrato tipico e shopping” le bancarelle dei negozi, pittori, artisti, scultori del legno per le vie del centro e la VII edizione della “Gara dei Barcè” all’Imbarcadero di Viale Lungo Po.

In Cittadella ad Alessandria prosegue la quinta edizione di ALEcomics. Entrando nell’ex fortezza militare, appassionati di robot, fumetti e manga quest’anno troveranno oltre 60 ospiti tra illustratori emergenti e big del fumetto. L’ingresso al Festival del fumetto è a pagamento. Il biglietto intero costa 8 euro, ridotto per ragazzi da 7 a 12 anni 5 euro. Domenica 15 Settembre apertura ore 10 e termine della manifestazione alle 19.

“Pomeriggio Barocco” questa domenica 15 settembre a Palazzo Cuttica. Muovendosi tra le suggestive sale del Museo Civico di Alessandria, in via Parma 1, si potranno ascoltare le “Diacronie musicali dal Rinascimento al Classicismo” eseguite da Matteo Cicchitti e Domenico Cerasani. Ad arricchire le visite guidate tra le sale di Palazzo Cuttica anche i “quadri viventi” del ‘700 a cura dell’atelier Principessa Valentina e gustose golosità. Tre gli orari di ingresso per partecipare al Pomeriggio Barocco a Palazzo Cuttica: alle 16, alle 17 e alle 18. Costo del biglietto 5 euro.

Il weekend a tutto glamour con il Mercatino da Forte dei Marmi questa domenica 15 settembre prosegue a Ovada. Dalle 7 del mattino e fino a sera in via Antonio Rebora-piazza Nervi, al quartiere Il Borgo, troverete un’anteprima delle nuove collezioni autunno inverno, e tutti gli esclusivi prodotti dell’artigianato fiorentino selezionato.

I “pesci fuor d’acqua” sono il tema di Artinfiera, la Fiera nazionale di arti applicate a San Sebastiano Curone. Anche questa domenica 15 settembre nelle botteghe di San Sebastiano Curone, aperte dalle 10 alle 20, troverete le opere degli artigiani di Artinfiera e di alcuni artisti francesi di AMAC, Association des Metiérs d’art. Buona musica e un’accurata selezione di prodotti enogastronomici del territorio accompagneranno i visitatori per le vie del borgo. Grande attenzione anche ai piccoli visitatori, che potranno giocare in un’area a loro dedicata, farsi truccare come tanti pesciolini e partecipare, dalla mattinata di domenica 15 settembre, alla grande “Fox hunting” di Maurizio de Rosa, che celebra quest’anno il decennale di quest’opera d’arte partecipata, nata proprio a San Sebastiano Curone.

A un secolo dalla nascita di Fausto Coppi, domenica 15 settembre lo spettacolo di teatro di strada a tappe “Il campione e la zanzara” ripercorre la vita e le imprese dell’Airone. Al mattino ritrovo è fissato a Novi Ligure, alle 9.45, davanti al Museo dei Campionissimi. I partecipanti potranno presentarsi con la loro bicicletta o noleggiarne gratuitamente una al Museo dei Campionissimi per unirsi ai sei personaggi dello spettacolo creato da Faber Teater e Mario Chiappuzzo e seguire le varie tappe. Alle 10 si inizierà a pedalare per raggiungere piazza Dellepiane e poi la terza tappa tra piazza Carenzi e piazzetta San Pietro. Al termine si tornerà al Museo. Nel pomeriggio, i sei personaggi dello spettacolo alle 15.45 si ritroveranno nel cortile del Teatro Civico di Tortona per aggregare alla carovana spettatori in bici o a piedi. Alle 16 si partirà per la prima tappa del percorso che terminerà alle 18 in piazza Malaspina, dove l’Associazione I Colli di Coppi A.S.D. – LaMITICA consegnerà la medaglia del Campione a tutti i bambini partecipanti.

È dedicato a Fausto Coppi il primo appuntamento della 19esima edizione del Festival Internazionale Lavagnino “Musica e cinema”. Questa domenica 15 settembre, alle 21, nel cortile di Casa Coppi a Castellania si terrà lo spettacolo “Fausto Coppi, occhi miti e naso che divide il vento”. Il concerto swing con proiezioni video del trio vocale Blue Dolls e dei Cameristi dell’Orchestra Classica sarà narrato da Emanuele Arrigazzi e arricchito dalla “voce della memoria” di Faustino Coppi. Presenta la serata Luciano Tirelli

Sempre per festeggiare il centenario della nascita di Fausto Coppi, da questa domenica 15 settembre e fino al 22 settembre sul ponte del Serravalle Designer Outlet di Serravalle Scrivia si potrà ammirare la mostra audio-visiva “Le Città e le cime di Coppi“, realizzata in partnership con il Consorzio Turistico Terre di Fausto Coppi e il patrocinio de La Gazzetta dello Sport. Attraverso l’audio delle telecronache, citazioni e musiche del tempo si potranno rivivere i grandi trionfi di Fausto Coppi, che si potranno seguire anche seguendo l’itinerario tracciato da 10 immagini storiche.

A Valenza sarà una domenica senza barriere, per arrivare “Insieme al traguardo”. Circa 150 ragazzi diversamente abili e oltre 200 volontari il 15 settembre si ritroveranno all’Oratorio don Luigi Frascarolo per la giornata organizzata, per il 16° anno, dall’Associazione di volontariato “Insieme al Traguardo”. La festa, con divertenti giochi a squadre, è aperta a tutta la città.

Domenica 15 settembre a partire dal mattino, negli spazi della Cascina Rangone di Frascaro, in Via Piave 33, si terrà la nona edizione della Mostra mercato “Frutti e buoi dei paesi tuoi”. La manifestazione è dedicata al mondo contadino, alle piante, agli animali da cortile ed ai cibi tradizionali, rari e curiosi. Il programma dell’evento prevede anche il pranzo con i piatti preparati dai ristoratori locali, passeggiate sui pony e giochi vintage.

Ad Acqui Terme, nella splendida cornice di Villa Ottolenghi, prosegue la prima edizione di Floracqui. Più di 60 gli espositori da tutta Italia mettono in mostra le proprie eccellenze florovivaistiche, ma anche ceramiche, oggettistica per il giardino, libri, sementi, decorazioni per la casa e spezie. Durante la manifestazione sarà attivo il ristorante di Villa Ottolenghi, insieme ad alcuni punti di ristoro gestiti dalle Pro Loco del territorio.

Prosegue ad Acqui Terme il Festival Culturale legato al Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”. Domenica 15 settembre, dalle 10 alle 22 in via XX settembre, accanto al Grand Hotel di Acqui troverete stand di editori, associazioni culturali e librerie. Numerosi poi gli incontri e gli spettacoli in programma fino a tarda serata nella città termale.

Invasioni musicali questa domenica 15 settembre a Tortona. Dalle 17 alle 23 una cinquantina di gruppi di musicisti trasformeranno il centro cittadino in un grande auditorium a cielo aperto. Nelle dodici postazioni sparse per la città i musicisti mostrare le straordinarie potenzialità della musica: dal pop al rock, alla classica.

Musica questa domenica 15 settembre anche a Tagliolo Monferrato. Nel cortile del Castello, alle 17, si esibirà la giovane Orchestra Ex Novo, diretta da Chiara Pavan, con un programma di musiche di Beethoven, Schubert, Bizet, Verdi, Strauss, Brams e altri. L’ingresso è libero.

Colline in festa a San Maurizio di Conzano. La rassegna questa domenica, alle 16, porterà il Collettivo Teatrale di Casale Monferrato a Cascina Colma per lo spettacolo teatrale “L’Ura dal ben”, una performance garbata e divertente che ripropone termini e modi di dire, il dialetto, filastrocche e canti della cultura monferrina.

