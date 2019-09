ALESSANDRIA – Un grande spettacolo sportivo e una bella serata all’insegna della solidarietà. Bilancio positivo per la 13^ edizione del Memorial Ernesto Cima, in occasione dell’incontro di basket tra Bertram Derthona e Basket Torino, valido per la seconda giornata del girone di Supercoppa. Sul parquet si sono imposti i leoni tortonesi, piegando Torino 83-79.

Sugli spalti hanno vinto tutti visto che, tolte le spese per l’organizzazione, sono stati raccolti oltre 4500 euro che saranno interamente donati all’Associazione Idea Onlus, da sempre vicina ai bisogni delle persone con disabilità.

“Siamo molto felici dell’esito della serata, sia dal punto di vista economico che dalla partecipazione che scalda il cuore delle persone con disabilità che non hanno ancora trovato la loro seconda strada” ha sottolineato il presidente di Idea Paolo Berta, organizzatore della manifestazione.

Nell’intervallo lo stesso Berta e i soci dell’associazione hanno donato una targa ricordo in memoria di Luigino Fassino, dirigente di Bertram Derthona recentemente scomparso.

A premiare Bertram Derthona, la squadra vincente, è stata Eleonora Cima, la figlia di Ernesto. L’assessore allo Sport e alle Politiche Sociali di Alessandria Piervittorio Ciccaglioni ha invece premiato Reale Mutua Torino.

Il miglior giocatore, Riccardo Tavernelli di Bertram Derthona, è stato invece premiato dal presidente regionale della Federazione Pallacanestro Gianpaolo Mastromarco.

Foto Ufficio Stampa Derthona Basket