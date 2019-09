TORTONA – Musica dappertutto oggi, domenica 15 settembre, a Tortona, dalle 17 alle 23. La città diverrà un palco a cielo aperto con “Invasioni Musicali“, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. Un evento che ha riscosso grande successo nelle passate edizioni e che tornerà a incantare per la qualità e il numero degli artisti. Quasi cinquanta realtà musicali (gruppi pop,

rock, folk, solisti classici e non, ballerini, cantanti e scuole di musica e di ballo provenienti anche da Liguria e Lombardia) si esibiranno per le vie del centro storico di Tortona, invadendo quest’anno anche luoghi particolari come il Chiostro del Museo diocesano. Saranno inoltre valorizzate la Cattedrale con esibizioni di musica sacra, e la Chiesa di San Matteo dove verrà animata la Messa alle ore 17 dal Coro. Dodici saranno le postazioni musicali, nove pianoforti a coda nella cornice di una Tortona che si trasformerà completamente nella “Città della Musica”. Le esibizioni saranno di vario genere, e si protrarranno, novità di quest’anno, fino a tarda sera sia in Piazza Duomo che in Piazza Malaspina.

Photo by Gabriel Barletta on Unsplash