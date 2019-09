PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questo sabato 14 settembre entra nel vivo il primo fine settimana della Festa del Vino del Monferrato Unesco a Casale Monferrato. Al Mercato Pavia saranno protagonisti i piatti della tradizione preparati dalle Proloco e i vini dei produttori del Monferrato. Ad animare la Festa del Vino, giunta alla 58a edizione, anche il luna park in piazza Divisione Mantova e numerosi eventi collaterali. A chiudere la serata di sabato 14 settembre sarà lo spettacolo piromusicale “I Fuochi della Festa” in programma dalle 23.30 in Piazza Castello.

Per gli appassionati del buon cibo a Grava c’è la 43a edizione della Sagra del Salamino. Anche questa sera, dalle 19.30, sotto la tensostruttura del Circolo Sparvara si potranno gustare i golosi salamini alla griglia. Dopo cena, poi, si balla con Nunzia Tulipano. Se volete “Andar per sagre” cliccate sul video di RadioGold Tv con altri golosi appuntamenti in programma questo sabato 14 settembre.

vi aspettaquest’anno dedicato ai 40 anni del Gigante Bianco Gundam a tutti i suoi colleghi robot. Questo sabato e domani, domenica 15 settembre, nell’ex fortezza militare troverete oltre 60 ospiti tra illustratori emergenti e big del fumetto. Altrettanto ricca l’offerta musicale. Questo sabato si esibiranno ad ALEComics anche il re delle sigle dei cartoni,. L’ingresso al Festival del fumetto è a pagamento. Il biglietto intero costa 8 euro, ridotto per ragazzi da 7 a 12 anni 5 euro. Ingresso gratuito per persone con disabilità e bambini fino a 6 anni.

Acqui Terme questo fine settimana sarà città della poesia e della cultura. Verranno premiati questo sabato 14 settembre i vincitori dell’’XI edizione del Concorso Internazionale di Poesia Città di Acqui Terme. La cerimonia di premiazione, aperta a tutti, si terrà dalle 21.30 al Grand Hotel Nuove Terme. La serata sarà presentata da Eleonora Trivella e sarà impreziosita da musiche e letture. Come gli scorsi anni Archicultura affiancherà al Concorso di Poesia un festival culturale che questo oggi e domani animerà la città termale con spettacoli e la presenza di stand di editori, associazioni e librerie.

I “pesci fuor d’acqua” sono il tema di Artinfiera, la Fiera nazionale di arti applicate a San Sebastiano Curone. Fino a domenica 15 settembre nelle botteghe e lungo le vie di San Sebastiano Curone troverete le opere degli artigiani di Artinfiera, buona musica e un’accurata selezione di prodotti enogastronomici del territorio.

Per gli appassionati dello shopping di qualità questo fine settimana c’è un doppio appuntamento imperdibile con il Mercatino da Forte dei Marmi. La qualità dell’artigianato fiorentino questo sabato 14 settembre è Castellazzo Bormida. In occasione della Festa Patronale, dalle 7 del mattino e fino a sera sui banchi lungo via Verdi e spalto Vittorio Veneto potrete ammirare e acquistare i capi e i prodotti delle nuove collezioni autunno e inverno. Dopo la tappa a Castellazzo Bormida di sabato 14 settembre, il weekend all’insegna del glamour e dei prodotti di qualità del Mercatino di Forte dei Marmi proseguirà domenica 15 settembre a Ovada.

Questo sabato 14 settembre, alle 21.30, Red Canzian si esibirà a Castelnuovo Scrivia per la 21a Giornata Franca Cassola Pasquali. L’ex Pooh, lo scorso 6 settembre costretto dalla pioggia a rinviare il concerto in piazza Vittorio Emanuele II, tornerà con la sua band a Castelnuovo per sostenere l’associazione Franca Cassola Pasquali, da 21 anni al fianco dell’Unità di Senologia dell’ospedale di Tortona e delle persone colpite da tumore al seno.

