ALESSANDRIA – Sono stati presentati ad Alessandria dal Comandante provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Michele Angelo Lorusso, i due Capitani dell’Arma Antonio Stanizzi e Gabriele Fabian, appena arrivati nell’Alessandrino per guidare rispettivamente il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale e la Compagnia Carabinieri di Acqui Terme.

Il Capitano Stanizzi, classe 1975 di Aosta, è arrivato da Vimercate, dove dal 2015 ha guidato la Compagnia Carabinieri della città della provincia di Monza e Brianza, per raccogliere il testimone dal Tenente Colonnello Giacomo Tessore, dopo 4 anni al comando del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Alessandria trasferito alla D.I.A. di Genova.

Il Capitano Stanizzi, laureato in Giurisprudenza, nel corso della sua carriera ha prestato servizio anche nelle Stazioni Carabinieri di Ivrea e Torino Lingotto, è stato Comandante di Plotone nella Compagnia Speciale del Gruppo Operativo Calabria di Vibo Valentia (2001 – 2002). Dopo aver frequentato il 48° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dal 2008 al 2012 ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manfredonia e successivamente di Ufficiale a disposizione per la frequenza di fasi addestrative presso il I Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” (2012 – 2013) e Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa (2013 – 2015).

Ha lasciato la provincia di Arezzo, dove negli ultimi 5 anni ha guidato la Compagnia Carabinieri di Bibbiena e ha preso il comando della Compagnia Carabinieri di Acqui Terme il Capitano Gabriele Fabian. Originario di La Spezia, 49 anni, il nuovo comandante ha preso il posto del Capitano Ferdinando Angeletti, chiamato dall’Arma a Catanzaro.

Il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Acqui Terme si è arruolato nel 1996 e dopo il Corso Biennale Marescialli ha guidato la stazione di Cappadocia, in provincia dell’Aquila, e dall’Abruzzo si è poi spostato in Liguria, prima alla Stazione di Genova – San Teodoro e Scali e, superato il Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dal 2008 al 2013 è stato al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Chiavari e l’anno successivo Comandante in Sede Vacante della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante.