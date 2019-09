ALESSANDRIA – La Fnp Cisl e Anteas, l’associazione di volontariato promossa da Fnp, con il patrocinio del Comune e il contributo del Csvaa, sabato 21 settembre portano “La carovana della salute ad Alessandria”. Per tutta la giornata in piazza della Libertà, davanti alle Poste, i cittadini potranno sottoporsi a screening e visite gratuite con specialisti in cardiologia, dermatologia, senologia, diabetologia, oculistica, audiometria, spirometria, dietologia. Nelle unità mobili verranno effettuati anche controlli della circolazione, verrà misurata la pressione e si terranno dimostrazioni di BLS (Basic Life Support).

Chi desidera sottoporsi a un controllo giovedì 19 settembre, dalle 9 alle 12, può prenotarsi al presidio collocato in piazza Marconi. È possibile prenotare un posto sulla Carovana della salute anche telefonando allo 0131/204708 da martedì a venerdì dalle 10 alle 12.