ALESSANDRIA – Riapre la piscina idroterapica Archimede. Come annunciato dal Presidente del Cissaca, Gianni Ivaldi, la struttura, nella sede del consorzio dei servizi socio-assistenziali di Alessandria, in via Don Stornini 17, verrà inaugurata giovedì 26 settembre alle 17. La piscina è stata interessata da un profondo intervento di ristrutturazione e manutenzione che ha consentito di eliminare barriere architettoniche e garantire maggiore sicurezza agli utenti.

“Già da subito il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto fondamentale, pur consapevole del significativo impegno economico necessario, continuare a offrire alla cittadinanza, in particolare alle persone diversamente abili, la possibilità di beneficiare di servizi rieducativi di attività motoria” ha sottolineato il presidente del Cissaca.

La struttura sarà gestita dall’associazione Terapia e Movimento e offrirà la duplice possibilità di muoversi sia in piscina che in palestra. In piscina sarà possibile beneficiare di rieducazione motoria in acqua; acquafitness/acquagym; ginnastica posturale in acqua; corsi di nuoto; corsi di acquaticità neonatale; corsi di acquaticità in gravidanza; corsi di rilassamento in acqua; corsi di musico e cromoterapia in acqua; acqua zumba; osteopatia in acqua.

In palestra, invece, sarà possibile praticare ginnastica posturale, ginnastica adattata, ginnastica formativa, ginnastica preventiva, ginnastica dolce e fitness.