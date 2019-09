ALESSANDRIA – Cento studenti e 22 docenti di scuole superiori di tutta Italia parteciperanno ad #amagicbox#, la tre giorni di sfide e dibattiti sul digitale che si terrà dal 26 al 28 settembre ad Alessandria.

Palazzo Monferrato sarà teatro della prima sfida tra i campioni: l’Hackathon, una maratona per costruire “Lo scrigno 4.0”, una speciale scatola in cui racchiudere “l’uomo contemporaneo” e tramandarlo alle generazioni future. Dallo scorso febbraio squadre di studenti lungo tutto lo Stivale si sono messe alla prova durante le fasi preliminari del progetto ideato dall’Istituto Cellini di Valenza e sposato dal Miur nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Presentati un power point e un video promozionale della loro idea, 6 squadre sono approdate alla finale dell’Hackathon. Dal 26 al 28 settembre i ragazzi degli istituti “Benedetti e Tommaseo” di Venezia, “Don Lorenzo Milani” di Tradate (VA), “Ovidio” di Sulmona (AQ), “Soleri” di Saluzzo (CN), “Natta” di Bergamo” e Galilei” di Ancona, si ritroveranno a Palazzo Monferrato e lavoreranno senza sosta per dare forma allo scrigno digitale da regalare al futuro. Nella scatola magica gli studenti dovranno riuscire a intrappolare “l’aura” dell’uomo di oggi e raccontare il suo rapporto con l’arte, lasciandosi ispirare da una delle opere della Città di Alessandria: il mosaico sulla facciata della sede centrale delle Poste, in Piazza della Libertà.

L’opera di Gino Severini ha già stimolato le abilità artistiche degli studenti del Cellini di Valenza, che proprio durante le tre giornate di #amagicbox# mostreranno il gioiello e il foulard creati guardando ai colorati tasselli sulla facciata delle Poste. Il mosaico di Severini sarà inoltre al centro dei laboratori didattici per le scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Alessandrino che si terranno a Palatium Vetus. Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, infatti, ha deciso di aprire le porte della sua “casa” agli studenti del progetto #amagicbox#, patrocinato da Comune e Provincia di Alessandria. Porte aperte anche alla Camera di Commercio che, oltre ad ospitare l’Hackathon a Palazzo Monferrato, accoglierà nella sede in via Vochieri le scuole ammesse alla seconda sfida finale del progetto, il “Debate”, ossia il dibattito su tecnologia, strumenti digitali e futuro. Sarà un gruppo di studenti del “Sobrero” di Casale Monferrato a rappresentare la provincia di Alessandria nella sfida a colpi di pensieri e riflessioni, a cui sono stati invitati a partecipare tutti i dirigenti scolastici dell’Alessandrino come membri della “giuria popolare”.