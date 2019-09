ALESSANDRIA – Amag Reti Idriche sta intervenendo sul depuratore di Alessandria Orti. Come spiegato dal Direttore di Arpa Alessandria, Alberto Maffiotti, “da circa due settimane” l’impianto “non sta funzionando a pieno regime”.

I tecnici dell’Agenzia avevano riscontrato il problema effettuando i normali controlli e seguendo anche le segnalazioni dei cittadini degli Orti che hanno lamentato fastidiosi e pungenti odori nel quartiere.

Segnalazioni a cui giovedì si sono aggiunte foto postate sui social, e inviate anche alla redazione di RadioGold, di schiuma bianca nell’acqua del fiume Tanaro, all’altezza del Ponte Forlanini. Un “segno visivo” della “scarsa capacità dell’impianto” di eliminare saponi e detergenti utilizzati nelle case degli alessandrini, ha spiegato Maffiotti. Arpa, ha aggiunto il Direttore, ha già inoltrato le opportune segnalazioni e proseguirà i controlli.

Come spiegato in una nota di Amag Reti Idriche, nei prossimi giorni andrà avanti anche l’intervento di “adeguamento del depuratore”, “in pieno svolgimento in queste ore”, per raggiungere “i parametri di abbattimento degli inquinanti richiesti dalle normative di settore”.

“Il depuratore di Alessandria Orti – ha scritto l’azienda – è al servizio della città da molti decenni: l’impianto nella sua attuale configurazione è rispettoso dei disposti normativi degli anni in cui fu costruito, e Amag ha deciso di investire 4.470.000,00 euro per portare l’impianto al massimo delle sue potenzialità e trattare nel miglior modo possibile i 16.500 metri cubi al giorno di reflui che vengono recapitati nella rete fognaria. Nel corso dei prossimi mesi entreranno in funzione le nuove linee di trattamento e inizieranno i lavori di manutenzione delle linee esistenti per arrivare alla completa revisione dell’impianto”.

“Nel frattempo”, ha concluso Amag Reti Idriche “i lavori in corso potrebbero avere dei riflessi negativi sulla capacità depurativa della porzione dell’impianto esistente”.