ALESSANDRIA – Da ben quattro anni gli autobus verdi e arancioni di FlixBus viaggiano sulle strade della provincia e il bilancio è decisamente positivo. L’azienda ha infatti comunicato che, solo nell’ultimo anno, infatti, il traffico passeggeri sul territorio è più che raddoppiato, complici soprattutto il recente ampliamento dei collegamenti con il capoluogo, sempre più connesso con il Sud, e il boom di visitatori in arrivo a Serravalle Scrivia.

All’aumento del traffico passeggeri registrato nell’ultimo anno nel capoluogo di provincia, pari a circa il 120%, hanno contribuito soprattutto le recenti connessioni istituite con varie destinazioni in Campania e Calabria, con cui Alessandria ha assunto il ruolo di snodo preferenziale per le rotte tra il Piemonte e il Mezzogiorno. Ad esempio si possono raggiungere città come Caserta, Salerno e Cosenza.

Lo sviluppo di una rete capillare di collegamenti tra Alessandria e il Sud si affianca alle rotte già attive verso varie città a breve e medio raggio: Genova si raggiunge in circa un’ora, Piacenza in un’ora e un quarto, mentre Milano è a circa un’ora e 20 minuti.

Milano detiene il primato di meta più gettonata dagli alessandrini, seguita da Roma (raggiungibile in notturna) e dall’aeroporto di Orio al Serio, a conferma di una sensibilità crescente, tra i passeggeri in partenza da Alessandria, per forme di mobilità in cui la combinazione di più mezzi collettivi si sostituisca all’auto privata, con benefici per l’ambiente.

Anche l’Outlet di Serravalle Scrivia ha registrato un incremento rilevante del traffico passeggeri nell’ultimo anno, pari a circa il 70%. Ovviamente, i risultati migliori si sono avuti sui collegamenti con Milano e Genova, ma non mancano gli utenti che hanno utilizzato il servizio di FlixBus per raggiungere Serravalle anche da Siena e Roma.

In vista dell’inverno e del periodo natalizio, gli alessandrini che desidereranno far visita ai tradizionali mercatini di Natale potranno inoltre raggiungere, a bordo degli autobus verdi, Trento e Bolzano.

Tutti i biglietti per viaggiare sulla rete FlixBus sono acquistabili online, sul sito www.flixbus.it, via app e nelle agenzie viaggi affiliate.