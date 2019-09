PROVINCIA DI ALESSANDRIA – L’autunno è iniziato ma restano gli ultimi spiragli d’estate, con qualche assaggio di sagre, e tanti appuntamenti all’aria aperta.

Viale Repubblica ad Alessandria si anima con il Mercato Europeo. Oltre 30 stand offriranno un mix di buona cucina internazionale e shopping europeo dove potrete gustare specialità internazionali e fare acquisiti insoliti e particolari. Divertimento anche per i più piccoli grazie agli artisti di strada. Alle 21 poi, spettacolo di danza e musica greca.

A Cremolino Casa Wallace sarà la cornice della seconda edizione della manifestazione “Ovada incontra il Piemonte”. A partire dalle 16 e fino a sera inoltrata, assaggerete i migliori vini del Piemonte suddivisi in 6 postazioni tematiche. Completano la giornata all’insegna del gusto la musica live no-stop con Back it up! (Jazz – Swing – Electro Swing) e The Fakebook Trio.. In programma anche le passeggiate tra le vigne e la possibilità di partecipare alla pigiatura e follatura dell’uva, fasi fondamentali della vinificazione. Il biglietto per “Ovada incontra il Piemonte” costa 20 euro e comprende degustazione libera di vini e piatti tipici piemontesi nelle postazioni tematiche.

Ad Acqui Terme fa tappa Chocomoments, la festa del cioccolato artigianale. Corso Bagni sarà animato dalla Fabbrica di Cioccolato e dagli stand della Mostra Mercato, in cui sarà possibile acquistare prodotti cioccolatieri di alta qualità. In programma laboratori per bambini, lezioni per adulti, cooking show e l’irresistibile spettacolo della tavoletta da Guinness dei primati, dalle 18.30 20 metri di cioccolato per illuminare di gioia gli occhi (e il palato) di tutti i buongustai.

All’ora di cena l’appuntamento è a Francavilla Bisio dove si festeggia con la Raviolata d’Autunno. Dalle 19, gusterete i ravioli francavillesi freschi e uno dei piatti tipici dell’autunno: la polenta, servita con trippa “accomodata”, oppure associata al sapore dolceforte del gorgonzola cremoso. Ad accompagnare il tutto i vini bianchi Gavi e Rossi DOCG.

Si mangia anche a Valenza con “L’Italia nel piatto”, dalle 20 nella sede della Pro Loco. Verranno servite cima alla genovese, insalata di polpo, panissa ligure con affettati, trofie alla genovese, coniglio alla ligure, meringata. Costo della cena 22 euro.

Al Teatro Civico di Valenza, alle 21, serata dedicata al progressive rock degli anni ’70. La Beggar’s Farm suonerà i brani di P.F.M., Banco, Jethro Tull, Genesis, Area, E.L.P. e King Crimson. Apriranno la serata gli Evolution of Rock con le canzoni più famose di Queen, Aerosmith, Police, Bob Marley e Stevie Wonder.

Cena artistica a Belforte Monferrato. Dalle 20.30, nella sede dell’Associazione “Dell’Arte Contagiosa” serata dedicata a Caravaggio per festeggiare insieme nel giorno del suo compleanno. Nel menù spaghetti alla puttanesca, fagioli in umido con salsiccia, torta di mele, noci e uvetta e buon vino.

Serata tutta da ridere al Teatro di San Salvatore Monferrato. Dalle 21 andranno in scena momenti di cabaret, sketch e teatro brillante, proposti dalle compagnie Notte Magica, Compagnia Teatrale Fubinese, I Provvisori, Teatro d’Appendice e Impro-positivi. Sul palco anche Gianni Pasino che dovrà fare da trait-d’union fra attori d’esperienza e le nuove leve del teatro alessandrino della serata “Facciamoci Quattro Risate”.

Al Teatro Civico di Tortona, dalle 21, si terrà il concerto di musiche classiche e moderne organizzato dal gruppo MiniFAL, “Black & White”. La serata vedrà la partecipazione degli allievi della scuola di teatro “I Pochi” di Alessandria.

Al Teatro Alessandrino di Alessandria, in via Verdi, si terrà la Finale del 52° Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga” con l’Orchestra Classica di Alessandria. I tre finalisti si esibiranno dalle 21. Intorno alle 22.30 è poi in programma la proclamazione dei vincitori.

All’Isola ritrovata ritorna questa sera Il cantautore Mirco Menna. Bolognese, classe 1963, dapprima batterista poi autore e compositore. Il concerto inizia alle 21.

Per maggiori dettagli e per tutti gli altri appuntamenti cliccate nella sezione Eventi del nostro sito.