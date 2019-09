PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Domenica ricca di appuntamenti quella di oggi, tra mercatini e festival musicali e teatrali.

La giornata a Valenza inizia già al mattino con la “Fera dal Bunpat”. Dalle 9 alle 19.30 i negozi del centro storico della città dell’oro esporranno tutti i loro migliori prodotti offrendo ai visitatori irripetibili occasioni e grandi affari. Per l’evento anche le boutique delle zone periferiche di Valenza si trasferiranno in centro e anche bar e gelaterie saranno aperti per la grande giornata del risparmio che trasformerà il cuore di Valenza in una grande isola pedonale dove incontrare amici e commercianti e andare a caccia di occasioni.

Nella città dell’oro torna anche la “Randonnée sul fiume Po”, l’evento che dal 2011 rianima il fiume. Anche quest’anno gli scout del gruppo Agesci Valenza 1 organizzano una giornata all’insegna dell’avventura con barcè, zattere, canoe, kayak e imbarcazioni autocostruite. Il ritrovo è fissato alle 08.45 ai piedi del Ponte di Ferro, lungo la provinciale 494. La partenza delle imbarcazioni è poi prevista per le 10.30. La navigazione a remi proseguirà nel tratto valenzano del Po fino a Bassignana.

Anche ad Alessandria si festeggia. Tornano infatti lungo le vie del centro le bancarelle di commercianti e gli eventi di Gagliaudo tra i mercanti. In piazza Marconi, dalle 12 alle 15 assaggerete agnolotti, salamini alla griglia e il “panino dell’alpino”. A seguire le “frittelle dell’alpino ramognini”. In piazzetta della Lega, dalle 16.30 alle 19 animazione, musica e balli con l’associazione Country Fever. In Galleria Guerci dalle 17,30 alle 18,30 si terrà “Bolle di sapone – Gagliaudo e gli umiliati” la presentazione del libro sulle origini di Alessandria, a cura della scrittrice Liliana Angeleri. Per il programma completo visitate la nostra sezione EVENTI.

Viale Repubblica ad Alessandria prosegue poi il Mercato Europeo. Oltre 30 stand offriranno un mix di buona cucina internazionale e shopping europeo dove potrete gustare specialità internazionali e fare acquisiti insoliti e particolari. Divertimento anche per i più piccoli grazie agli artisti di strada.



Nelle sale del Museo Etnografico “C’era una volta” di Alessandria, dalle 17 si terrà il concerto “Gite fuori porta”, ideato e diretto da Miranda Scagliotti. Sulle orme dei milanesi gitanti dell’Ottocento, si snoderà una fitta rete di percorsi storici e geografici nei luoghi ameni dipinti dai pittori lombardi, con il festoso accompagnamento di musica e canti popolari dell’epoca a cura di Duo Lùu & Lèe

Ad Acqui Terme prosegue Chocomoments, la festa del cioccolato artigianale. Corso Bagni sarà animato dalla Fabbrica di Cioccolato e dagli stand della Mostra Mercato, in cui sarà possibile acquistare prodotti cioccolatieri di alta qualità. In programma laboratori per bambini, lezioni per adulti, cooking show.

E’ tornata sul finire dell’estate la rassegna di teatro, musica, incontri e laboratori della memoria “Cunté Munfrà – dal Monferrato al mondo”. Nel cimitero di Montemagno verrà nuovamente rappresentato “Dormono…sulle colline” del Teatro degli Acerbi, un percorso di poesia e musica, sulle orme dei nostri antenati, tra le lapidi di un cimitero di campagna. Tre gli orari previsti: ore 17, 18.30, 20. I posti a disposizione sono già nuovamente in via di esaurimento .

A Cerro Tanaro inizia oggi l’edizione 2019 del Festival “Luoghi Immaginari“. La prima tappa e il primo concerto sono in programma alle 17 al Sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista di Cerro Tanaro, in provincia di Asti. Ad esibirsi Miquel Angel Tamarit al clarinetto e Kei Hikichi al pianoforte. Il duo eseguirà brani di Verdi, Bellini e Rossini.