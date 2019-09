ALESSANDRIA – Si è aperto ufficialmente l’anno lionistico 2019/2020 del Club Alessandria Host, il 65° dalla costituzione, come ha sottolineato il nuovo presidente Marco Caramagna nel corso della serata inaugurale che si è svolta nella storica Galleria Guerci, salotto della città.

Alla presenza di autorità civili e lionistiche tra cui il prefetto di Alessandria, Antonio Apruzzese, il comandante provinciale dei Carabinieri, Michele Lorusso, il governatore del Distretto 108 IA2, Alfredo Canobbio, e un centinaio tra soci e amici, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Alberto Valdata, recentemente scomparso, figura storica del lionismo alessandrino.

“Camminare insieme con i soci, le istituzioni e le forze attive della nostra società” è il messaggio lanciato dal presidente Caramagna, nel suo discorso di insediamento. Un cammino che vedrà il club particolarmente impegnato ad affrontare le sfide che i Lions si sono posti a livello mondiale nei cinque settori di ambiente, comunità, giovani, salute, scuola.

“Grande attenzione – ha proseguito il Presidente – sarà rivolta all’ambiente, tema particolarmente vivo e sentito in questi giorni, alla crescita culturale della comunità nel senso più ampio del termine e alle esigenze dei giovani attraverso interventi in collaborazione con il mondo della scuola e della sanità locale”.

Il primo impegno dell’Alessandria Host, in stretta sinergia con il Club Alessandria Marengo e l’Associazione “Due Fiumi Onlus”, riguarderà l’utilizzo di una unità mobile odontoiatrica, un piccolo studio dentistico attrezzato che era stato realizzato in occasione del terremoto in Abruzzo – per attività di screening e di prevenzione, a cura di personale medico specializzato che presterà la propria opera su base volontaria, a favore di persone che vivono in centri della provincia logisticamente difficili da raggiungere.