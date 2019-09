CREMOLINO – Sabato 28 settembre Casa Wallace, a Cremolino, sarà la cornice della seconda edizione della manifestazione “Ovada incontra il Piemonte”. A partire dalle 16 e fino a sera inoltrata si potranno assaggiare i migliori vini del Piemonte suddivisi in 6 postazioni tematiche, una delle quali interamente dedicata al Dolcetto con focus sull’Ovada DOCG. Ad ogni degustazione sarà abbinato un piatto tipico piemontese a base di carne, interpretato dallo chef stellato Tommaso Arrigoni.

Completano la giornata all’insegna del gusto la musica live no-stop con Back it up! (Jazz – Swing – Electro Swing) e The Fakebook Trio, le passeggiate tra le vigne e la possibilità di partecipare alla pigiatura e follatura dell’uva, fasi fondamentali della vinificazione.

Dalle 16 alle 23 una navetta si muoverà gratuitamente, andata e ritorno, dal campo sportivo di Cremolino a Casa Wallace.

Il biglietto per “Ovada incontra il Piemonte” costa 20 euro e comprende degustazione libera di vini e piatti tipici piemontesi nelle postazioni tematiche (Biglietti scontati con il preacquisto online su eventbrite)

“Ovada Incontra il Piemonte” propone poi un’esclusiva masterclass di approfondimento sul Dolcetto e uno showcooking di chef Arrigoni.

MASTERCLASS CON DEGUSTAZIONE: TRE DOCG PER IL DOLCETTO Orario 14.30-16.30

Biglietto: € 12 (12 vini in degustazione. Max 20 posti) (NON COMPRENDE INGRESSO a Ovada Incontra il Piemonte)

Le DOCG di Diano D’Alba, Dogliani e Ovada: le massime espressioni del Dolcetto. Il Consorzio di Tutela dell’Ovada DOCG, il “padrone di casa”, invita le DOCG di Diano d’Alba e Dogliani a una tavola rotonda con degustazione guidata di 4 selezionate etichette per ogni DOCG, anche indietro negli anni con bottiglie dello scorso millennio. Per scoprire e capire, con la guida di un panel di esperti del settore e sommelier, la straordinaria varietà del vitigno e le particolari caratteristiche e sfumature che il Dolcetto assume nelle tre differenti zone di produzione.

SHOW COOKING DELLO CHEF STELLATO TOMMASO ARRIGONI Orari: 18.00-19.00, 19.30-20.30

Biglietto (max 20 posti per ogni showcooking): € 12 (NON COMPRENDE INGRESSO a Ovada Incontra il Piemonte)

Tommaso Arrigoni, chef stellato del ristorante Innocenti Evasioni di Milano, mostrerà tutta la sua arte nella preparazione di un piatto stellato e accompagnerà il pubblico nella sua creazione dall’inizio alla fine. Una ghiotta occasione di confronto con un grande chef.

“Ovada incontra..” è organizzato da Wine Experience – associazione di imprese vitivinicole piemontesi ed patrocinata dal Comune di Ovada, Comune di Cremolino, Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, Camera di commercio Alessandria e Regione Piemonte.