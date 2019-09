VALENZA – Domenica 29 settembre a Valenza torna la “Fera dal Bunpat”. Dalle 9 alle 19.30 i negozi del centro storico della città dell’oro esporranno tutti i loro migliori prodotti offrendo ai visitatori irripetibili occasioni e grandi affari. Per l’evento anche le boutique delle zone periferiche di Valenza si trasferiranno in centro e anche bar e gelaterie saranno aperti per la grande giornata del risparmio che trasformerà il cuore di Valenza, viale Oliva, corso Garibaldi, via Cairoli, via Mazzini e via Lega Lombarda, in una grande isola pedonale dove incontrare amici e commercianti e andare a caccia di occasioni.

La “Fera dal Bunpàt” è organizzata dall’Associazione L’Oro dal Po al Monferrato, con la collaborazione della Pro Loco.