ALESSANDRIA – Ad Alessandria le specialità delle cucine dal mondo e gli stand di prodotti tipici del Mercato Europeo in viale della Repubblica questo domenica 29 settembre si arricchiscono degli eventi di Gagliaudo tra i mercanti annullati il 22 settembre a causa del maltempo. Nelle vie del centro, infatti, tornano le bancarelle dei commercianti e degli ambulanti e tutti gli eventi, guastati dalla pioggia della scorsa settimana.

Tra gli appuntamenti, anche la partita di scacchi viventi dell’Associazione Aleramica, in programma dalle 16 alle 18 in piazza Marconi.

Sempre in piazza Marconi, dalle 12 alle 15 il gruppo alpini Alessandria “Domenico Arnoldi” distribuirà agnolotti, salamini alla griglia ed esordirà il “panino dell’alpino” a seguire le “frittelle dell’alpino Ramognini” fino ad esaurimento. Il ricavato andrà in beneficenza ad associazione alessandrine.

In Galleria Guerci dalle 17,30 alle 18,30 si terrà “Bolle di sapone – Gagliaudo e gli umiliati” la presentazione del libro sulle origini di Alessandria, a cura della scrittrice Liliana Angeleri.

In via Bergamo (tra via Trotti e corso Roma) dalle 17 alle 22 “Il Caffettino in Musica”, aperitivo all’aperto con dj-set

In piazzetta della Lega, dalle 16.30 alle 19 animazione, musica e balli con l’associazione Country Fever.

Nel percorso della fiera dalle ore 10 alle ore 19, area giochi per bimbi.

Bancarelle di varie tipologie in tutta via Dante

In via Caniggia i commercianti della via offriranno alla città “Divi per un giorno”. Divi per un giorno è il gruppo di auto mutuo aiuto, costituito da genitori di bambini disabili. Al loro fianco la scuola di danza “Peter Larsen e la scuola di moda Vezza aiuteranno a dare forma alle loro idee. Ci sarà la partecipazione di Dado Bargioni, dell’orchestra degli allievi della scuola media straneo, degli artisti di strada “spaz..io” e del duo “pentagramma live” . Sponsor dell’evento Rolandi Auto.

Nel cortile di Palazzo Conzani, in via urbano rattazzi n. 47 dalle ore 18.30 Massimo Torchio in concerto. L’associazione yam-yoga ayurveda mindfulness organizza, in questo fine settimana, un open weekend-soul and fun con incontri inerenti alla propria attività associativa annuale.