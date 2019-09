VALENZA – Domani, sabato 28 settembre, dalle 8.30 alle 12.30, Aido Aido Valenza con i suoi volontari sarà presente con due gazebo, in occasione della XVIII Giornata Nazionale della Donazione Organi e Tessuti. Nei punti informativi posizionati rispettivamente in piazza Gramsci, angolo Viale Oliva, e in Piazza XXXI Martiri, presso i quali ci si potrà iscrivere alla Associazione, i volontari faranno promozione e offriranno un pacchetto di biscotti e una pianta di Anthurium (noto simbolo dell’evento) a fronte di una offerta forfettaria.

L’attività continuerà domenica 29 settembre; due banchetti Aido infatti saranno allestiti a Pecetto di Valenza, in piazza Natta (di fronte alla chiesa del paese) e a Villabella sul sagrato della Parrocchia di Sant’Agata, a partire dalle ore 10.00

Aido Valenza