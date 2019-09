TORTONA – 249 persone identificate, di cui 91 con precedenti di polizia e 113 cittadini extracomunitari, 65 veicoli e un esercizio pubblico controllati. Questo il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio a Tortona, durato dal 23 al 28 settembre e coordinato dalla Questura di Alessandria, con la collaborazione dei nuclei speciali del Reparto Prevenzione Crimine della Regione Piemonte.

I controlli, finalizzati alla prevenzione e contrasto delle diverse forme di criminalità, hanno avuto anche lo scopo di aumentare la percezione di sicurezza nella cittadinanza.

Durante questa attività è avvenuta una segnalazione per uso personale di 2.02 grammi di marijuana, subito sequestrati, oltre a una denuncia per furto in un esercizio commerciale.

Il Questore Michele Morelli ha fornito indicazioni alla Divisione Anticrimine della Questura per la verifica della posizione giuridica dei soggetti gravati da precedenti penali ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione, ovvero di quei provvedimenti di competenza della Questura, come l’avviso orale e il foglio di via obbligatorio, che colpiscono le persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.