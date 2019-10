ALESSANDRIA – Importante riconoscimento per il Disit che dal 12 settembre è entrato nell’European Cybercrime and Education Group (ECTEG), una associazione internazionale che si occupa di formazione su tutti i temi del cybercrime. L’Ecteg, ente non profit con sede in Belgio, è finanziato dalla Commissione Europea ed è costituito da agenzie di Law Enforcement degli stati membri dell’Unione Europea, organismi internazionali, università, industrie private ed esperti del settore. L’Università del Piemonte Orientale è stata accolta dall’Assemblea Generale di Ecteg come partner accademico ufficiale.

«L’adesione ad Ecteg — spiega il professor Cosimo Anglano, docente di Informatica presso il Disit e referente per l’Upo all’interno di Ecteg — è l’ultimo passo, in ordine di tempo, di un

percorso scientifico sul tema del cybercrime iniziato nel nostro Ateneo più di dieci anni fa. La partecipazione alle attività di Ecteg ci consentirà di mettere a disposizione della comunità di Law Enforcement europea le competenze scientifiche e l’esperienza didattica maturate in quest’ambito, contribuendo quindi a rendere il cyberspazio un posto più sicuro per tutti. È un ulteriore elemento di soddisfazione il fatto che l’Upo sia l’unico ateneo italiano a far parte di Ecteg .»

Ecteg si occupa principalmente di: svolger attività di supporto alle attività internazionali per l’armonizzazione della formazione sul tema del cyber-crime; condividere conoscenze, esperienze e

ricerca di soluzioni avanzate per la formazione sul tema del cyber-crime; promuovere iniziative per la standardizzazione di metodi e procedure per lo sviluppo di programmi di formazione in

cooperazione con altre organizzazioni internazionali; collaborare con partner accademici per la costituzione di titoli di studio accademici specifici per le attività di formazione sul cyber-crime;

mettere a disposizione docenti qualificati ai partner internazionali al fine di supportare le loro rispettive attività di training alle agenzie di Law Enforcement sul tema generale del cyber-crime.

Ecteg opera in stretta collaborazione con lo European Cyber Crime Center (EC3) dell’Europol, e con la European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL).

La mission di Ecteg consiste nella progettazione e nella realizzazione di attività di formazione avanzata, aventi come destinatari le agenzie di Law Enforcement operanti nei Paesi dell’Unione Europea, sui temi del cybercrime e delle metodologie e strumenti più avanzati per la sua prevenzione e il suo contrasto.