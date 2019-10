PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Dalla festa del Cristo alla Castagnata, passando per tanti appuntamenti culturali. C’è tanto da vedere e assaggiare oggi in provincia.

Al quartiere Cristo di Alessandria è festa grande. Dalle 8 si festeggia in via Maggioli con stand e bancarelle, animazione con i Mambo e scuole di ballo. Si balla anche in piazza Zanzi, dalle 21, con l’Orchestra Ricky Show e Al Rangone, che racconterà il Cristo di ieri e di oggi.

Restando ad Alessandria, Vinile riapre le porte del Teatro Comunale in viale della Repubblica. Dalle 10 alle 19 gli appassionati e curiosi di musica potranno scambiare rarità, vinili, cd e dvd da collezione, gadget, libri e riviste legate al mondo della musica nel foyer del teatro.

Ad Ovada per tutto il giorno c’è il mercatino dell’antiquariato. Dalle prime luci dell’alba sino a sera tante bancarelle affollano le piazze e le vie del Centro storico esponendo oggetti di antiquariato, gioielli, stampe, libri, oggettistica, modernariato, mobili ed oggetti da collezione.

Tuffo nel passato anche a Basaluzzo. Dalle 9, in piazza XXV Aprile, arriva il mercatino degli oggetti del ‘900. Durante la giornata sarà possibile trovare oggetti di casa, attrezzi da lavoro usati, collezionismo provenienti da solai e cantine raccolti.

Dopo pranzo Mornese accoglie l’arrivo dell’Autunno con la “Castagnata di San Nicolino”. Dalle 14.30 nella centralissima piazza Doria gusterete le specialità tipiche del territorio: le castagne e la focaccia al formaggio. L’evento sarà allietato dalla presenza di cantastorie tradizionali, che evocheranno musiche storiche e popolari per tutta la durata della manifestazione, bancarelle e intrattenimento per i più piccoli.

Prosegue il Festival Luoghi Immaginari che porta al Castello di Morsasco un concerto di prestigio internazionale. Alle 15 si esibirà l’ensemble “Trio d’Autore” con un recital dedicato alla canzone d’autore. Ingresso libero e aperto a tutti.

A Fubine appuntamento con “PianoEchos. Settimane pianistiche internazionali in Monferrato” Alle 17, nella Chiesa Parrocchiale si esibisce lo Smetana Trio,

Aperitivo alternativo all’Enoteca Regionale del Monferrato di Casale per raccontare vino, territorio, cibo e cultura del Monferrato. All’interno della rassegna “Cartaceo”, dalle 17.30 “007 Bond Ages – sguardi sul cinema di James Bond” di e con Marco Paracchin.

All’antica Trattoria Cappelverde di Alessandria torna la musica dei Legends. Dalle 21, Aldo Ascolese, accompagnato da Domenico Berta alle tastiere, ci racconterà Fabrizio De Andrè.

Al Teatro Ambra dalle 21, arriva il concerto “Gospel Celebration”. L’evento internazionale di musica Gospel del coro By Faith di Alessandria vedrà la partecipazione di un’ospite d’eccezione direttamente da Manchester: Audrey Lawrence-Mattis.