ALESSANDRIA – Mentre le strutture che ospiteranno l’Oktoberfest ad Alessandria prendono forma all’ingresso della città, in viale Milite Ignoto, arrivano nuovi dettagli sull’appuntamento dedicato alla birra e non solo.

La parata inaugurale della prima edizione dell’Oktoberfest, in programma giovedì 17 ottobre alle 17,30, proporrà l’antico carro Paulaner, utilizzato a Monaco di Baviera per trasportare le botti di birra durante il corteo inaugurale dell’Oktoberfest nel lontano 1908. Il carro, appena restaurato, è un importante riconoscimento che la casa madre ha voluto destinare ai tre Oktoberfest certificati ufficialmente Paulaner in Italia (Alessandria, Cuneo e Rende) e al lavoro svolto in questi anni dalla Sidevents, la società che si occupa dell’organizzazione degli Oktoberfest ufficiali Paulaner in Italia.

LA STORIA DEL CARRO DELL’OKTOBERFEST

Il carro è stato commissionato nel 1908 da Paulaner a un artigiano locale, per essere utilizzato alla parata dell’Oktoberfest dello stesso anno e da allora è sempre stato il simbolo inaugurale della

più grande festa della birra del mondo, fino agli anni ‘80. Nel corso di quest’anno sono stati iniziati i lavori di restauro di questo oggetto storico, ultimati giusto in tempo per gli Oktoberfest italiani.

La decisione di Paulaner di concedere all’Italia le prime uscite pubbliche del loro carro più antico, sancisce ancora una volta il legame del marchio con gli Oktoberfest di Cuneo, Rende e Alessandria, unici eventi ufficiali certificati per la loro autenticità di “Oktoberfest ufficiali Paulaner nel Mondo”, al pari di quello di Monaco di Baviera.

Il birrificio tradizionale di Monaco di Baviera, uno degli unici sei autorizzati a produrre e servire l’originale Oktoberfest Bier, ha abbracciato da subito l’idea di poter regalare a tutti coloro che non

possono andare a Monaco l’opportunità di vivere le atmosfere bavaresi e assaggiare le specialità di birra Paulaner anche in Italia. La birra numero uno del mercato tedesco, che produce più del

60% dei rifornimenti dell’Oktoberfest bavarese, ha riconosciuto agli organizzatori della Sidevents la capacità di valorizzare l’autenticità della festa e riproporre in Italia un evento in grado di

riflettere la gioia di vivere di Monaco, di cui rappresenta la convivialità, la tradizione, la cultura, la storia e l’ospitalità. Il programma completo e gli aggiornamenti sull’Oktoberfest Alessandria sono

disponibili sul sito web ufficiale e sulle pagine social dell’evento.