AGGIORNAMENTO ORE 17.30 – È in prognosi riservata l’uomo di 55 anni, residente a Denice, caduto da un ponteggio mentre stava tinteggiando le pareti della casa di un conoscente in paese. Il 55enne, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Acqui, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza di due metri e, nella caduta, ha colpito con il volto una trave riportando un trauma cranico. L’uomo è stato ricoverato in ospedale ad Alessandria in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai militari e al 118, anche lo Spresal.

