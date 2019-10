ALESSANDRIA – Presto chi utilizza i mezzi di Amag Mobilità potrà fare l’abbonamento dovunque e in qualunque momento, basterà collegarsi a una piattaforma web o utilizzare una applicazione scaricabile ed evitare code o limiti di orari. Il primo test è stato fatto e ora, in attesa delle autorizzazioni e degli aggiustamenti, Amag ha fornito una serie di consigli che non rendono più necessario recarsi agli sportelli.

Agli abbonati già in possesso di tessera il suggerimento è di procedere secondo i seguenti semplici passaggi che consentiranno il rinnovo dell’abbonamento: 1. compilazione del modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto e reperibile sul sito web di AMAG Mobilità; 2. presentazione copia del documento che certifica l’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario all’IBAN IT29V0311110400000000000586; 3. presentazione copia di un documento di identità in corso di validità, dell’intestatario dell’abbonamento.

I documenti dovranno essere scansionati a cura del richiedente e inviati all’indirizzo [email protected] oppure essere recapitati a mano in busta chiusa recante la dicitura “Rinnovo abbonamenti BIP” presso lo sportello Cassa degli uffici di AMAG Mobilità in Lungo Tanaro Magenta 7/A di Alessandria.

La modulistica con le informazioni necessarie alla presentazione della richiesta è disponibile anche sul sito web di AMAG Mobilità in “primo piano”.

Entro due giorni dalla richiesta la tessera sarà ricaricata e si potrà utilizzare. Sarà cura di AMAG Mobilità avvisare il cliente dell’avvenuto rinnovo, tramite e-mail allo stesso indirizzo di invio o

tramite il recapito lasciato all’interno della documentazione cartacea.

Coloro i quali usufruiscono delle agevolazioni tariffarie sulla base di documentazione soggetta a scadenza (es: ISEE, ecc) potranno usufruirne solo se quanto già presentato è ancora in corso di

validità al momento della richiesta. Infatti, prima della scadenza della sua validità, la documentazione dovrà essere aggiornata e ripresentata ad AMAG Mobilità. Resta valida la possibilità di recarsi allo sportello, ma per evitare le code è opportuno non attendere l’ultimo giorno del mese precedente: l’abbonamento, infatti, può essere rilasciato con l’anticipo desiderato.

“Ringrazio coloro che hanno lavorato per la transizione al nuovo sistema e per offrire ai nostri abbonati la possibilità di procedere al rinnovo degli abbonamenti in modo snello e rapido. Da domani chi lo vorrà potrà procedere all’invio telematico della documentazione necessaria” dichiara Franco Repossi, Direttore Generale di AMAG Mobilità. “Resterà ovviamente possibile anche presentarsi allo sportello del nostro ufficio Cassa, in Lungo Tanaro Magenta 7/A, ma in questo caso raccomando di non aspettare l’ultimo giorno utile per evitare le code agli sportelli. A breve, infine, procederemo al lancio di un’app e di un e-commerce grazie ai quali sarà possibile accedere alla procedura di rinnovo da remoto: un ulteriore investimento compiuto interamente con risorse aziendali”.