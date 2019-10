ALESSANDRIA – Prosegue la lunga festa al quartiere Cristo di Alessandria. La “città nella città” questa domenica 6 ottobre si sveglia presto. Già dalle 8 del mattino via Maggioli sarà colorata da trenta stand, espositori e bancarelle a cura di Procom e animata da I Mambo e da scuole di ballo. Alle 10 sempre in via Maggioli è attesa anche la madrina della Festa del Cristo, Miss Piemonte Chiara Savino, che avrà il compito di inaugurare ufficialmente il mercatino.

Alle 17 si terrà il momento religioso. Dalla Parrocchia di San Giovanni Evangelista partirà la processione guidata dal Vescovo S.E. Mons. Guido Gallese.

Al Centro Incontro Cristo, in via San Giovanni Evangelista, alle 18, è in programma l’inaugurazione della mostra illustrata “Il Piccolo – Storia di un giornale e di una comunità”, che si potrà poi visitare tutti i giorni dalle 15 alle 19. Dalle 21. poi, musica con Franco Rangone e la sua Band da “Cantuma Lisondria allo Swing”.

Sempre domenica sera anche Al Rangone sarà protagonista in piazza Zanzi. Dalle 21 Ballo a Palchetto con l’Orchestra Ricky Show e i racconti “del Cristo di ieri e di oggi” proprio di Al Rangone. (Servizio ristoro e posti a sedere. Ingresso libero).