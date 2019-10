ALESSANDRIA – Il Partito democratico regionale torna a sfidare la maggioranza e lo fa sul teatro di Alessandria. La struttura è chiusa da tempo e per questo il Presidente del Gruppo, Domenico Ravetti, incalza l’assessore Vittoria Poggio. A lei chiede una presa di posizione in vista della seduta della Commissione cultura, fissata per venerdì.

“Nel corso degli anni – spiega il Presidente Ravetti – ho sollevato più volte il problema del Teatro Comunale di Alessandria, un bene pubblico da custodire e conservare, un bene da rilanciare dopo la chiusura per la bonifica dall’amianto La Regione Piemonte, nella scorsa legislatura, aveva assicurato tutto il proprio sostegno per la riapertura del teatro. Auspico, adesso, che l’Assessora Poggio intervenga, prendendo posizione chiara sul tema venerdì prossimo, durante la seduta della Commissione Cultura del Comune”.

“Bisogna consentire la ripresa delle stagioni culturali per i cittadini, ma soprattutto per gli operatori culturali e la riapertura del teatro può rappresentare un punto di partenza per il rilancio anche economico della città” ha concluso Ravetti.