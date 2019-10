VALENZA – La Confederazione Nazionale Artigiani giovedì 10 ottobre incontrerà i titolari delle attività di “Compro Oro” per discutere della normativa di settore e della tracciabilità a un anno dall’entrate in vigore delle nuove disposizioni. Il confronto pubblico si terrà alle 20.30 nella sede di Cna Alessandria in via Gramsci 59/A.

Ad approfondire il tema sarà Mario Pagani, Responsabile del Dipartimento Politiche Industriali di Cna Nazionale, affiancato da Fabrizio Checchin, Portavoce Orafi di Cna Alessandria.