ALESSANDRIA – Dopo il successo dell’edizione di Cuneo è tutto pronto per l’arrivo ad Alessandria del Paulaner Oktoberfest. Dodici giorni di festa, dal 17 al 28 ottobre, che porteranno nell’area dell’ex piazza d’Armi tutto il meglio dell’evento che dal 1810 si tiene a Monaco di Baviera.

Come vuole la tradizione, ad aprire la prima edizione dell’Oktoberfest ad Alessandria sarà la parata guidata dallo storico carro Paulaner dei primi del ’900 che il 17 ottobre, dalle 17.30, si muoverà da piazza Santa Maria di Castello, trainato da quattro cavalli dal manto nero e trascinato dalla musica dell’orchestra bavarese degli Alpen Vagabunden. A colorare la festosa parata saranno anche gli sbandieratori dell’Aleramica, lo staff dell’Oktoberfest, rigorosamente vestito in stile bavarese e, auspicano gli organizzatori, anche tanti alessandrini.

Punto di arrivo sarà il grande padiglione riscaldato da 2700 metri quadrati in viale Milite Ignoto, con area Street food e Beer garden al coperto, aperto in settimana dalle 18 e il sabato e la domenica dalle 11 del mattino.

Giovedì 17 ottobre spetterà al sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, aprire la prima botte con il mastro birraio ufficiale Paulaner, Helmut Huber, che da 36 anni insegna ai primi cittadini come aprire la botte e che allenerà Cuttica di Revigliasco dal giorno prima dell’inaugurazione. Sempre per rispettare la tradizione bavarese, la birra delle prime botti sarà offerta a chi sarà rapido a tirare fuori il suo boccale.

A chiudere la prima giornata di festa nell’ex piazza d’Armi sarà uno spettacolo piromusicale a basso impatto acustico (non verranno superati gli 86 decibel) che verrà replicato anche per la chiusura dell’Oktoberfest il 28 ottobre.

In mezzo a uno spettacolo di luci ed effetti sonori e l’altro ci sono le dodici giornate di festa con protagonista la birra Paulaner, che verrà servita rigorosamente nel boccale da litro, e le specialità bavaresi cucinate sul momento.

Il servizio sarà “il punto di forza” dell’Oktoberfest di Alessandria, hanno assicurato gli organizzatori. I piatti e le birre arriveranno in poco tempo “anche quando il padiglione sarà sold-out”. Tra gli oltre 200 assunti per l’evento grazie alla collaborazione di Ascom Confcommercio, in 50 correranno tra i tavoli per servire cibo e birra, 30 saranno addetti alle comande e 15 a pulire i tavoli. In sala si muoveranno anche 15 “kellerine” con cesti di vimini pieni di bretzel appena sfornati.

L’Oktoberfest ad Alessandria sarà “una festa per tutti” con il luna park, aperto dalle 15 durante la settimana e dalle 11 del mattino nel weekend, le messe all’aperto nelle due domeniche dell’evento, così come vuole la tradizione dell’Oktoberfest di Monaco, e tanta musica dal vivo.

Il “parcheggio non sarà un problema” ma gli organizzatori hanno comunque predisposto due trenini navetta gratuiti, gli Oktoberfest Alessandria Express, che durante l’evento si sposteranno “avanti e indietro” tra il centro città e il padiglione in viale Milite Ignoto. Arrivare, quindi, sarà facile ma per non restare in coda all’ingresso è consigliata la prenotazione sul sito www.oktoberfestalessandria.it.