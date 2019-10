ALESSANDRIA – Buone notizie per i pedoni di Alessandria. A partire da domani, martedì 14 ottobre, verranno rifatti alcuni marciapiedi cittadini. Le operazioni riguarderanno via Norberto Rosa, via della Santa, via Giotto, piazza Mentana, corso Teresio Borsalino, via Claro e poi, a Spinetta, via Prospero Gozzo e via del Ferraio.

Il cantiere verrà allestito dalle 7 di domani mattina e, per tutta la durata degli interventi, saranno istituiti il restringimento della strada e il divieto di sosta.