Al Cristo un’altra festa memorabile

ALESSANDRIA – Una festa memorabile quella vissuta dal quartiere Cristo ad Alessandria nei giorni scorsi con il pienone conquistato nel weekend. Secondo gli organizzatori circa 12mila le persone che hanno preso parte agli eventi di sabato e domenica, a dimostrazione di una organizzazione encomiabile. “Una festa cosi’ non si vedeva da anni” i tantissimi commenti della gente ieri e suoi social, pieni di selfie e complimenti.

Il quartiere Cristo si conferma dunque zona tra le più vivaci di Alessandria dopo i già ottimi riscontri del Carnevale e della Notte Bianca. I Divina sabato sera hanno portato oltre 600 persone alla “prima” di via Nenni e insieme a loro c’è stato il pienone in corso Acqui con tanti punti ristoro e musicali. Domenica la Festa del Cristo ha visto l’intera amministrazione comunale, il Cissaca, Culturale, le Istituzioni per tutto il giorno oltre al pullulare di eventi in ogni angolo della città nella città.

“Ora si vuole confermare quel Marchio di Festa che ieri ha avuto un consenso impressionante, dall’inizio di Via Carlo Alberto sino a Veneta Arredi un fiume di gente impressionante, mai visto nel Quartiere, che dalle stime ha superato anche la Notte Bianca. Famiglie, giovani, anziani, tutti protagonisti nella domenica finale per dire ‘Grazie’ a chi ha organizzato“. “Abbiamo fatto qualcosa di importante – spiega Roberto Mutti, presidente dell’associazione commercianti del Cristo – elencare i tantissimi eventi diventa difficile, possiamo solo ringraziare tutti perché una festa così non si vedeva da tantissimi anni. Questa è la strada giusta come ci hanno detto tantissime persone, ancora una volta l’unione fa la forza.”