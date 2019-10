BOSIO – Dalle 20 di martedì sera circa 80 famiglie delle frazioni di Bosio sono senza energia elettrica. Il guasto riguarda in particolare le frazioni di Costa Santo Stefano e Ponassi, oltre alle località Cascinetta, Santo Stefano e Zucche. Nessun problema, invece, a Bosio. A breve è previsto l’intervento delle squadre dell’Enel.

“Ci sono tanti anziani al freddo, visto che ovviamente anche le caldaie si sono bloccate” ha sottolineato a Radio Gold il sindaco di Bosio Stefano Persano “Sono stati fatti dei lavori di ristrutturazione alla cabina elettrica, da qualche giorno è stato installato un gruppo elettrogeno. Non so se il guasto sia stato causato dal maltempo, qui ha smesso di piovere intorno alle 16 e la luce è andata via alle 20″.