AGGIORNAMENTO ORE 22.20: A Spinetta Marengo una parte della carreggiata in via Genova si è allagata.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Piove in tutto il Piemonte cosí come in Liguria e iniziano I primi problemi sul fronte viario. Il guado di Melazzo, sul torrente Erro è stato chiuso ed è proprio questo corso d’acqua il maggior osservato in queste ore.

In Liguria sono diversi i provvedimenti di chiusura delle scuole per le abbondanti precipitazioni di queste ore e delle prossime mentre in provincia di Alessandria al momento, ore 21.30, non sono state segnalate chiusure e l’allerta rimane gialla.



In provincia di Alessandria si segnalano allagamenti sulla provinciale 155 a Capriata. Sulla provinciale 35 bis dei Giovi “, nei pressi di Litta Parodi sono in corso operazioni di pulizia dello scolmatore sul rio Lovassina con operai al lavoro in strada, come comunica la Protezione Civile.

Si raccomanda inoltre di prestare massima attenzione nel percorrere i sottopassi per il rischio di allagamenti.

Nelle prossime ore continuerà a piovere con miglioramenti previsti da martedì 22 ottobre.

Di seguito l’aggiornamento Arpa Piemonte alle ore 21.00 di domenica 20 ottobre.

Fiumi

Nelle ultime dodici ore si sono registrati incrementi dei livelli dei corsi d’acqua del reticolo secondario nella zona meridionale al confine con la Liguria in particolare i due rami della Bormida, di Spigno e di Millesimo, dove si sono raggiunti valori significativi, ma comunque al di sotto dei livelli di guardia. In particolare la Bormida di Spigno all’idrometro di Piana Crixia (SV) e la Bormida di Millesimo all’idrometro di Murialdo (SV), hanno raggiunto i livelli di presoglia e si mantengono stazionari su tali valori. I forti rovesci nel savonese hanno determinato un innalzamento repentino del livello del torrente Erro. Nella parte settentrionale della Piemonte, nei bacini di Toce e Sesia, si sono avuti incrementi piuttosto significativi soprattutto sul reticolo secondario, ma comunque ancora lontani dai livelli di guardia. Solo lo Strona di Omegna all’idrometro di Gravellona (VB) ha raggiunto la presoglia. Attualmente i livelli sono in crescita sotto i livelli di guardia.

Previsioni

Il flusso di correnti meridionali che sta investendo la nostra regione determina precipitazioni diffuse, anche forti o molto forti per le prossime 12 ore soprattutto sulle zone orientali del Piemonte. Altrove le piogge saranno meno intense e più discontinue.

In particolare, le aree del verbano, del vercellese, del novarese, del biellese, dell’alessandrino ed dell’astigiano potranno essere maggiormente interessate dal maltempo. Al nord della regione le precipitazioni saranno persistenti e proseguiranno abbondanti, con quantitativi totali nelle 12 ore che, localmente, potranno essere superiori a 80 mm. Al confine con la Liguria sono invece previsti fenomeni più a carattere di rovescio temporalesco soprattutto nella serata odierna, in attenuazione nella notte. La quota delle nevicate sulle Alpi si manterrà sempre oltre i 2700-2800 m.

Si prevede un ulteriore incremento dei livelli dei corsi d’acqua dei bacini di Toce, Sesia e Bormida. I livelli dei fiumi principali rimarranno al di sotto o prossimi ai livelli di guardia, mentre il reticolo minore potrà registrare locali superamenti delle soglie di riferimento.

Anche il Lago Maggiore continuerà ad innalzarsi progressivamente.