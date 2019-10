ALESSANDRIA – Al termine di una indagine durata due anni, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Alessandria ha sottoposto agli arresti domiciliari Stefano Cellerino, amministratore unico della società “Immobiliare Nuova Ca.sa srl”.

Il commercialista alessandrino è accusato di bancarotta fraudolenta, di aver sottratto le scritture contabili dell’impresa fallita, in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio della società e di aver distratto dalle casse circa 20.000 euro.

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno inoltre permesso di svelare l’abile meccanismo messo in atto dal commercialista per appropriarsi indebitamente del denaro che i clienti affidavano al professionista alessandrino per pagare tasse e tributi. Raccolte le prime querele, la Guardia di Finanza ha allargato la cerchia delle vittime fino a quantificare l’appropriazione indebita in 370 mila euro. Tanto, infatti, il commercialista avrebbe trattenuto, dal 2013 al 2018, arrecando così un grave danno ad almeno una decina di suoi clienti, tra cui commercianti e piccole e medie imprese che hanno scoperto la loro situazione debitoria solo durante le indagine, avendo sempre provveduto a pagare regolarmente il commercialista per il successivo assolvimento delle imposte.

L’intero ammontare della somma è stato sottoposto a tassazione come provento illecito, secondo la normativa vigente. Il commercialista, agli arresti domiciliari in esecuzione dell’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Alessandria, Aldo Tirone, su richiesta del Procuratore Aggiunto della Procura di Alessandria Tiziano Masini, è sospeso dall’Ordine dei dottori commercialisti per un periodo di tre anni.