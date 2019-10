AGGIORNAMENTO ORE 17.40: Ripristinata dalle 12.35 la piena funzionalità dell’infrastruttura sulle linee Genova – Milano e Genova – Torino dopo i danni provocati dal maltempo che ha interessato il Nord della Liguria e il basso Piemonte. L’intervento delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici (oltre 60 tecnici e 20 mezzi d’opera) ha permesso il ripristino della piena efficienza dell’infrastruttura ferroviaria.

I tecnici sono intervenuti su 70 chilometri di linea per rimuovere i detriti e i rami trasportati dalle piene di fiumi e torrenti, e per liberare sottopassi e binari dall’acqua. Ripristinati anche i sistemi di segnalamento danneggiati dalle forti piogge.

Altre 140 persone, tra tecnici di RFI e personale delle ditte specializzate, hanno presidiato le linee ferroviarie non interessate dalla sospensione della circolazione ferroviaria per garantire un intervento tempestivo in caso di emergenza.

Nel corso della giornata è previsto ancora un programma ridotto di traffico sulla relazione Alessandria – Arquata. Resta interrotta al momento fino a giovedì 24 ottobre la circolazione ferroviaria fra Genova e Ovada, linea Genova – Acqui Terme. I tecnici sono al lavoro per gli interventi di manutenzione straordinaria e per mettere in sicurezza il movimento franoso nei pressi della linea ferroviaria.

Durante l’emergenza Trenitalia ha potenziato l’assistenza e le informazioni alle persone in viaggio con 240 addetti. La mobilità è stata garantita con 48 autobus sostitutivi e taxi, grazie ai quali i viaggiatori hanno raggiunto le loro destinazioni anche in tarda serata. Alle 100 persone che non sono riuscite a proseguire il viaggio è stato offerto un soggiorno in hotel. Inoltre, sono stati distribuiti 5.400 kit con panini, snack e bevande.

I viaggiatori sono stati informati costantemente nelle stazioni e a bordo dei treni, attraverso il numero verde gratuito 800.89.20.21, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, l’app Trenitalia e con oltre 20mila messaggi fra mail e sms.

AGGIORNAMENTO ORE 11.30: Come comunicato da RFI dalle 11 è stata ripristinata la piena funzionalità della circolazione ferroviaria sulla linea Genova – Milano, dopo essere stata riattivata dalle 6 con limitazioni di velocità fra Cassano Spinola e Arquata Scrivia per i danni dovuti al maltempo.

Rallentato, con ritardi fino a 40 minuti in direzione Torino, il traffico ferroviario sulla linea Genova – Torino, per i danni dovuti al maltempo fra Novi Ligure e Arquata Scrivia, mentre la circolazione è tornata regolare in direzione Genova.

Rimane interrotta la circolazione sulla Genova – Acqui tra Ovada e Campoligure, tratta in cui è stato istituito un servizio sostitutivo con bus fra Ovada e Genova che percorre via autostrada.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – È stata riattivata dalle 6 di questo martedì 22 ottobre, la circolazione ferroviaria sulle linee Genova–Milano e Genova–Torino, interessate dal forte maltempo. Sulla Genova–Milano, i treni viaggiano a velocità ridotta tra Arquata e Cassano, prevista la cancellazione di alcuni treni a lunga percorrenza. Sulla Genova–Torino, i treni viaggiano a velocità ridotta tra Novi Ligure e Arquata. Prevista al momento una riduzione dell’offerta, con la cancellazione dei treni della relazione Alessandria-Arquata.

Rimane interrotta la circolazione sulla Genova–Acqui tra Ovada e Campoligure, tratta in cui è stato istituito un servizio sostitutivo con bus che percorre via autostrada.

Le squadre tecniche di RFI, composte da oltre 60 tecnici, sono ancora al lavoro per ripristinare la piena efficienza dell’infrastruttura.

Ricordiamo che il ponte sul fiume Bormida, lungo la ex statale 10 di Spinetta è ancora chiuso e in mattinata si effettuerà una ispezione per decidere il da farsi.