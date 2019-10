AGGIORNAMENTO ORE 19: a Gavi le scuole resteranno chiuse per tutto il resto della settimana.

AGGIORNAMENTO ORE 18.27 – L’Amministrazione comunale di Novi Ligure ha disposto per mercoledì 23 ottobre la sospensione delle attività didattiche nelle scuole cittadine per permettere interventi di pulizia e sistemazione degli edifici e per evitare di congestionare il traffico durante i lavori di ripristino delle strade comunali.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 – Il progressivo miglioramento delle condizioni meteo ha convinto anche l’amministrazione comunale di Tortona a disporre la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di mercoledì 23 ottobre.

ALESSANDRIA – Mercoledì 23 ottobre tutte le scuole di ogni ordine e grado di Alessandria saranno regolarmente aperte. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale.