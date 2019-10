TORTONA – Dopo le forti precipitazioni degli ultimi giorni e alcune segnalazioni da parte dei cittadini, l’amministrazione di Tortona ha fatto sapere che sono state effettuate rilevazioni da parte di Gestione Acqua che hanno riscontrato una eccessiva torbidità nell’acqua erogata dalla rete idrica cittadina.

Per questo il sindaco Federico Chiodi ha disposto una ordinanza di limitazione d’uso dell’acqua potabile su tutto il territorio comunale. Si raccomanda di utilizzare l’acqua solo per uso igienico sanitario e non per uso alimentare.

Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi campionamenti.

