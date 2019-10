PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il maltempo che da questo pomeriggio interesserà il settore occidentale della regione nella notte arriverà anche nell’Alessandrino. Le precipitazioni saranno “meno intense” rispetto a quelle di lunedì, ha spiegato il Direttore di Arpa Alessandria, Alberto Maffiotti. Per la parte meridionale della provincia nella giornata di giovedì l’allerta sale però ad arancione perché le nuove piogge cadranno su un terreno già saturo d’acqua e su un territorio che ha appena iniziato a contare i danni causati dai violenti temporali di inizio settimana. L’attenzione, quindi, sarà massima in tutto il territorio provinciale, che anche questo mercoledì ha fatto il punto della situazione in Prefettura, anche in previsione dell’arrivo della nuova ondata di maltempo.

L’audio dell’intervista al Direttore di Arpa Alessandria, Alberto Maffiotti. https://radiogold.it/wp-content/uploads/2019/10/MAffiotti-Per-Sito.mp3

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La prossima sarà un’altra notte caratterizzata da intense precipitazioni. Secondo l’ultimo bollettino di Arpa delle 13 il maltempo che questo pomeriggio caratterizzerà il settore occidentale della regione nella notte si estenderà anche sull’alessandrino.

Per la giornata di giovedì, quindi, è stata diramata l’allerta arancione riferita alla parte meridionale della provincia, riguardo il rischio di possibili allagamenti e fenomeni franosi.

Di seguito il bollettino sui principali corsi d’acqua