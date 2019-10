PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Altra domenica ricca di emozioni in provincia. Tanto tartufo, l’immancabile birra e gli interessanti eventi culturali faranno da contorno a questa giornata.

La giornata di oggi inizia a Trisobbio con la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. Dalle 9.30 troverete nel cuore del borgo medievale un mercatino con prodotti tipici locali e artigianali, arricchito da una rappresentanza di eccellenze da altre regioni d’Italia, Liguria, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Lombardia e di alcuni produttori umbri che presenteranno i loro rinomati prodotti ottenuti anche dalla lavorazione del prezioso tartufo nero di Norcia. Non mancheranno, ovviamente, gli stand dei Trifolao, dove troverete veri ricercatori del territorio per garantire agli acquirenti la migliore qualità del prodotto e certezza della sua provenienza. Per il programma completo visitate la pagina dedicata.

Tartufo protagonista per tutta la giornata anche a Sardigliano. Torna infatti la Fiera del Tartufo. Cuore della manifestazione è la mostra mercato del Tartufo Bianco. Dalle 12 pranzo al coperto nella piazzetta del Gusto. Nel menù polenta con fonduta e tartufo, zuppa di ceci, trippa con le fagiolane. Alle 15:30 nei locali S.M.S. degustazione di risotto al tartufo. A partire dalle 17 premiazione del Tuber Magnatum Pico Fiera 2019 e, a seguire, l’attesissima estrazione della Lotteria (primo e secondo premio tartufi bianchi, terzo premio tartufi neri).

Ad Alessandria, a partire dalle 11 continuano i festeggiamenti di questo primo weekend del Paulaner Oktoberfest. Nell’area dell‘ex piazza d’Armi, in viale Milite Ignoto, vivrete il divertimento e l’atmosfera che dal 1810 si respira durante il popolare festival di Monaco di Baviera e gustarete la birra Paulaner, rigorosamente nel boccale da litro, e specialità bavaresi, il tutto servito ai tavoli. Non fatevi spaventare dal freddo, i padiglioni sono riscaldati.

La scorsa settimana rinviato causa maltempo, domenica 27 ottobre il cioccolato sarà protagonista ad Altavilla Monferrato. Dal mattino fiumi di cioccolato scorreranno per le vie del centro storico. Potrete ammirare e gustare le creazioni dei Maestri Cioccolatieri, pasticceria creativa con Didi’s Cake e lasciarvi tentare da tutte le altre specialità enogastronomiche, e non solo, che troverete sistemate su oltre cento stand. Ad arricchire l’evento Cioccolato nel Monferrato anche le degustazioni e i tour guidati alla Mazzetti D’Altavilla e mostre fotografiche e animazione per bambini. Dalle 11.30, poi, si pranza con specialità e vini monferrini.

Il Festival “Luoghi Immaginari” fa tappa a Casale Monferrato. Nel Salone Vitoli del Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi si esibiranno la violinista Katia Ghigi e il pianista Michele Rossetti. Durante il concerto, al via dalle 17, i due musicisti eseguiranno musiche di Bach, Mozart, Beethoven e Brahms.

Aperitivo alternativo all’Enoteca Regionale del Monferrato di Casale per raccontare vino, territorio, cibo e cultura del Monferrato. Alle 17.30, all’interno della rassegna “Cartaceo”, verrà presentato “I miracoli del sangue” di e con Maurizio Roccato.

Alle 20, a Serravalle Scrivia sarà inaugurata l’opera “Chiesa Blu”, installazione luminosa ideata e realizzata da Piero Mega per la Chiesetta di Santa Maria del Carmine situata sulla collina di Montei. Al termine, i presenti potranno assistere all’accensione dell’opera dal piazzale antistante la Chiesa.

Il Bike Bar & Bikers di Alessandria presenta gli Show Rhum, per una serata ad alto volume, con il vero rock italiano a farla da padrone, da Vasco a Ligabue, Negrita, Litfiba e molti altri. Apertura dei locali alle 19.30.

