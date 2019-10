GAVI – Per i gaviesi del quartiere Monserito la prossima sarà una nuova notte da trascorrere fuori dalla propria casa. L’amministrazione di Gavi ha infatti ordinato una nuova evacuazione dopo quella di due giorni fa, alla luce del peggioramento delle condizioni meteo e dell’allerta arancione prevista per giovedì dal punto di vista idraulico e idrogeologico, col rischio di frane e allagamenti. A preoccupare tutto il territorio è infatti la Collina di Monte Moro, che sorregge la fortezza e che presenza gravi criticità. Le ultime precipitazioni hanno provocato diverse frane che hanno martoriato il paese.

“La situazione è molto seria” ha sottolineato a Radio Gold il vice sindaco Nicoletta Albano “ogni volta emergono problemi di stabilità e questo comporta criticità gravi per gli abitanti nel quartiere sottostante, il Monserito. Abbiamo deciso di far evacuare ancora dopo il sopralluogo di questa mattina col Genio Civile e i tecnici del Comune”. Questa volta l’ordinanza di evacuazione vale anche per i gaviesi di via Garibaldi e di Località Vallegge.

La Croce Rossa ha preparato circa 30 letti e brandine nella palestra della Scuola Primaria Romano.

“Aspettiamo aiuti dallo Stato” ha aggiunto il vicesindaco “dopo gli eventi alluvionali del 2014 avevamo subito preparato un progetto preliminare già mandato a Roma per la sistemazione idrogeologica di tutta l’area sotto il Forte. Non abbiamo mai avuto risposte. Le invochiamo per la sicurezza dei gaviesi e per la salvaguardia dei nostri beni storici, viviamo di turismo e enogastronomia. Non ce lo aspettavamo e non ce lo meritiamo ma ci stiamo rialzando di nuovo, Gavi deve ripartire”.

L’intervista al vice sindaco Albano davanti alla frana che ha distrutto l’Oratorio dei Turchini, in via Garibaldi.