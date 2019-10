TORTONA – I campionamenti sulla rete idrica tortonese e le analisi Arpa hanno certificano che, nel Comune di Tortona, si può ricominciare a bere l’acqua del rubinetto, come avevano già evidenziato i risultati dell’ente gestore. Per questo il sindaco Federico Chiodi ha firmato la revoca dell’ordinanza con cui si limitava l’uso dell’acqua per scopi alimentari in tutto il Comune.

Ora l’acqua sul territorio comunale è potabile e può essere utilizzata anche per cucinare. In queste ore l’auto della Polizia municipale con altoparlante sta percorrendo le vie della città e delle frazioni per diffondere la notizia.