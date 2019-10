ALESSANDRIA – Sulla provinciale 240 un problema tecnico ha bloccato le sbarre del passaggio a livello tra Borgoratto e Cantalupo. La Polfer di Alessandria si è attivata subito per risolvere il problema contattando i tecnici. Sul posto tuttavia si sono fermate lunghe code e per questo si consiglia di utilizzare percorsi alternativi in modo da evitare di rimanere in attesa.

Il percorso suggerito è Borgoratto-Carentino per arrivare a Oviglio e Nizza.