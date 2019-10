AGGIORNAMENTO ORE 19.30: la circolazione è tornata scorrevole.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30: per fortuna l’impatto tra i due camion non ha provocato alcun ferito. L’incidente ha però provocato dei rallentamenti. In questo momento l’Autostrada A26 è aperta solo in una corsia nel tratto dell’incidente. Si sono formati circa due chilometri di coda. Il traffico sta defluendo lentamente.

OVADA – Sono due i camion coinvolti in un incidente sulla A26, in direzione Alessandria, subito dopo il casello di Ovada. L’impatto tra i due autoarticolati è avvenuto intorno alle 16.45. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia Autostradale di Ovada.