In 120 da tutto il Piemonte per rimettere in piedi Castelletto entro domenica

CASTELLETTO D’ORBA – Ripulire Castelletto d’Orba entro domenica e far ritrovare il sorriso ai cittadini segnati dall’alluvione del 21 ottobre. Con questo proposito una colonna di 120 volontari della Protezione Civile della Regione Piemonte, insieme a diversi mezzi, ha raggiunto questo venerdì uno dei paesi più segnati dall’ondata di acqua e fango che ha devastato il paese.

“Sabato vogliamo iniziare i lavaggi per restituire al sindaco un comune più normale possibile – ha spiegato Andrea Morchio della Protezione Civile di Alessandria. Rimarranno certamente i segni e i disagi ma il grosso del lavoro vogliamo farlo in queste ore, approfittando del bel tempo. Ce la mettiamo tutta per la gente che ha perso in 5 anni le stesse cose e vogliamo dar loro una speranza anche perché il disastro è stato doppio rispetto al 2014“.

Castelletto d’Orba ha reagito subito anche con l’aiuto di molti giovani e abitanti dei paesi vicini. La forza non manca infatti ai castellettesi “che stanno continuando a lavorare senza perdersi d’animo”.