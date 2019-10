PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Con il territorio e verso il territorio per accogliere il turista nel Monferratoautentico che sa emozionare, diventato meta turistica a tutti gli effetti.

Nell’anno dedicato al turismo “lento”, l’attività di Alexala è stata alquanto “movimentata”. L’ATL che ha visto la trasformazione da consorzio in scarl solo da un anno e la definizione di un piano strategico triennale condiviso con i soci , vanta all’attivo iniziative e progetti che hanno iniziato a svilupparsi in primavera, vedendone l’affiancamento durante l’estate di diverse collaborazioni territoriali e extraterritoriali.

L’autunno non è da meno e prosegue in gran fermento. In continuo aggiornamento i progetti capisaldi di sempre ed ormai consolidati quali Piemontebike, divenuto il portale ufficiale regionale dei percorsi bike, grazie alla collaborazione con le altre ATL, Baby’s Hills che è arricchito di offerte turistiche ed eventi dedicati alle famiglie.

All’interno dell’attività inclusa nel circuito China Friendly, è stata ospitata troupe di due società di Shanghai:

“Kandaola”, che promuove destinazioni turistiche con descrizioni dei luoghi, fotografie e mini video e Yicai Media Group, che produce il programma “I borghi e i comuni più belli” trasmesso in televisione nel canale CBN.

Dal Consolato e da ENIT Pechino, hanno visitato i territori UNESCO 10 tour operator e due Blogger cinesi della zona di Canton.

A breve, in collaborazione con ANGI, faranno visita al nostro territorio due professoresse dirigenti dell’Istituto Tecnico Professionale Universitario di Wenzhou (il Dipartimento per la formazione turistico-alberghiera è riconosciuto in Cina come uno dei centri di eccellenza) che sono inviate in Italia per contribuire al progetto turistico Italia-Cina 2020 per esaminare destinazioni, condizioni di accoglienza per i turisti cinesi ed elementi tecnici di fattibilità.

La stipula del protocollo con ANCI Piemonte ha la finalità di sperimentare iniziative congiunte di informazione, formazione, promozione dell’attrattività turistica del territorio.

La nascita dei primi tre cocktail del territorio, dedicati ai vini delle Enoteche Regionali di Acqui Terme, Casale Monferrato e Ovada, che entreranno anche nelle proposte dei locali del Monferrato, per un’offerta lifestyle del territorio.

La firma del protocollo, Lomellina Monferrato Liguria, che ha dato vita al progetto VIAE, prevede progettualità e azioni concrete nella logica del prodotto di area vasta che seguiranno un preciso programma condiviso. In particolare la creazione di pacchetti turistici, e azioni di promo commercializzazione, la creazione di laboratori “Monferrato e Lomellina”, in linea con il trend sempre più vincente del mercato del turismo esperienziale, azioni di comunicazione, azioni di animazione delle comunità e, non ultime, azioni di formazione sugli operatori.

Per Alexala in particolare, le direttrici saranno due. Da un lato consolidare le azioni promozionali e commerciali già in atto con la Lomellina (Riso e Rose in Monferrato, Terre d’acqua e di Canali, i percorsi bike “oltre il confine”, in modo particolare legati al tema delle risaie ad esempio), dall’altro estendere il raggio di azione di marketing turistico sulla Liguria verificando la costruzione di prodotti condivisi, primi tra tutti, percorsi outdoor tra le due regioni, insieme a esperienze turistiche e/o attività trasversali ripartite su entrambi territori sui temi della enogastronomia, dell’arte e cultura, natura e sport.

Il protocollo tra Alexala ed Ente Turismo Langhe Monferrato Roero intende mettere a sistema azioni finalizzate ad unire le capacità attrattive dei due territori, peraltro complementari fra loro, rappresentati in particolare dalla straordinaria ricchezza culturale ed enogastronomica della provincia di Alessandria unitamente all’offerta enogastronomica e paesaggistica del territorio di competenza dell’Ente Turismo, anche a seguito del recente riconoscimento Unesco. Oltre alle azioni già realizzate nel mese di giugno in occasione del compleanno Unesco, tra le azioni previste in svolgimento in questo autunno che rientrano nel protocollo ci saranno alcuni press tour e un famtrip provenienza USA e Nord Europa.

I giornalisti saranno impegnati nella visita delle delle zone UNESCO con visita agli infernot ed al Sacro Monte di Crea. Tappa alla mostra di Morbelli e visita alla città di Casale Monferrato. I tour operator saranno destinati alla scoperta del territorio dell’acquese e dell’ovadese. Villa Ottolenghi e Lago delle Sorgenti saranno le tappe principali di Acqui Terme , mentre il Castello di Tagliolo e l’Enoteca di Ovada saranno punto di forza del territorio ovadese.

Dalla collaborazione con il Comune di Alessandria e il Comune di Genova l’esperienza alla fiera Expotravel di Ekaterinburg ha permesso la conoscenza di Elena Filippova e Alexander Vorobjev di perito-burrito.com. Il loro blog è rivolto a individuali e predilogono territori al grande pubblico poco conosciuti. Perito-burrito saranno nostri ospiti per un blog trip esperienziale sul territorio di Acqui Terme. Potranno cimentarsi in un corso di cunina e, dopo aver visitato la cittadina di Acqui Terme potranno provare l’esperienza del Lago delle Sorgenti.

Preceduti la scorsa settimana da Katarina Gradoboeva, giornalista che collabora con Genova e che si occupa di selezionare i giornalisti e bloggers per promuovere i territori, saranno ospiti anche in Alessandria per visitare la Cittadella, i mosaici di Bruno Severini ed il Ponte Meier.

Il Blogtrip TasteYourEscape ha visto protagoniste le cantine di Rosignano Monferrato, Vignale Monferrato e gli Infernot di Cella Monte.

Anche Eky_d_arte e Chichneverland saranno ospitate ad Acqui Terme un’ esperienza termale e light lunch all’Enoteca Terme&Vino. Proseguiranno verso Serralunga di Crea per la visita al Sacro Monte, percorreranno le vie di Casale Monferrato per concludere la loro esperienza sul territorio con la visita al castello di Giarole e l’aperitivo all’Enoteca Regionale del Monferrato.

Per i giornalisti della Lonely Planet un educational esperienziale che li vedrà impegnati nella ricerca e degustazione del tartufo a Bergamasco, ospiti alle terme di Acqui ed infine li attende la visita all’infernot di Cella Monte.

Continua la collaborazione con le agenzie di viaggio incoming che supportano alla commercializzazione del prodotto in occasione di fiere ed iniziative intraprese sia in linea con la Regione Piemonte sia in iniziative che si ritengono utili alla promozione del brand Monferrato.

La prossima tappa fieristica sarà il Salone Internazionale delle Vacanze di Lugano in programma a novembre, mentre Artigiano in Fiera il prossimo dicembre sarà vetrina degli eventi natalizi per intercettare direttamente ed invitare sul nostro territorio il turismo di prossimità.

A Milano saranno ufficialmente presentati a novembre in occasione di Book City i primi tre cocktail di territorio nati dalla collaborazione di Alexala e Luigi Barberis, noto bartender alessandrino. Dedicati ai vini delle Enoteche Regionali di Acqui Terme, Casale Monferrato e Ovada, entreranno anche nelle proposte dei locali del Monferrato, per un’offerta lifestyle del territorio.