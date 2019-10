VALENZA – Ieri sera l’ultima puntata delle Iene, la nota trasmissione televisiva di Italia Uno, ha mandato in onda un servizio su Ilaria Marsiglio, 42 anni. La donna, di Valenza, ma residente a Nervi, è stata arrestata a Carignano nei giorni scorsi per un cumulo di pene. Come riportato dai media nazionali infatti era accusata di essersi fatta consegnare gioielli e abiti da rappresentanti e commercianti, promettendo di rivenderli a calciatori e vip, millantando conoscenze e rapporti inesistenti. Alla fine infatti, con diverse scuse, la valenzana spariva senza pagare il dovuto.

La donna è stata fermata dai Carabinieri alcune settimane fa in centro a Genova. Doveva scontare cinque anni e due mesi per truffa, furto aggravato, spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, spendita di monete false.