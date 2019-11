ALESSANDRIA – Il giorno dei funerali sarà domani, venerdì 8 novembre. Alle 11, in Cattedrale ad Alessandria, ci saranno centinaia di persone a tributare l’ultimo saluto ai pompieri Matteo Gastaldo, Marco Triches e Nino Candido, morti nella folle notte di Quargnento. L’affetto verso i tre “eroi” è stato dimostrato fin dalle prime ore. Molti cittadini già martedì mattina avevano cominciato a posare fiori e biglietti davanti alla caserma di Alessandria, poi una silenziosa manifestazione in serata davanti alla caserma e infine la straripante partecipazione nelle veglie e durante i rosari di ieri sera. Partecipazione che sarà senz’altro ancora più forte ai funerali, per salutare per dei ragazzi, abituati ad arrivare “dove gli altri scappano”.



Per tutta la giornata di oggi, venerdì 7 novembre, al Comando Provinciale, verrà allestita la camera ardente.