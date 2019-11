La questione, ha concluso, è tutta nella centralità dell’io, che si antepone “al tu e al noi e anche in questi casi non dobbiamo lasciarci andare all’odio“.

Nel corso della messa tanti i volti solcati dalle lacrime, uniti alla forza briosa dei bambini, protagonisti della processione che ha portato tutto il paese davanti al cancello che si spalanca su macerie di avidità. Lì il sindaco di Quargnento, Paola Porzio, insieme al primo cittadino di Solero, Giovanni Ercole, a Don Mario, ai Carabinieri di Solero e Alessandria, guidati dal Comandante Claudio Sanzò, insieme ai bambini delle scuole del paese hanno liberato in aria i palloncini con i nomi dei tre pompieri. Una grande testimonianza d’affetto che proseguirà anche nei prossimi giorni, ha spiegato il sindaco Porzio, addolorata per un paese colpita da un lutto “dolorosissimo” e che “continuerà ad aiutare i familiari delle vittime“.

QUARGNENTO –dalla tragedia di martedì notte ma, nonostante il dolore, in ogni modosta cercando di dimostrare tutta la vicinanza possibile a, i tre pompieri morti nella ormai tristemente nota cascina.lae subito dopoperché , come ha dettonella sua omelia, “fare i Vigili del Fuoco significa aiutare gli altri“. Ed è proprio da questo, ha spiegato don Mario, dal lato umano e commendevole “di questi tre ragazzi che bisogna ripartire. Dobbiamo. Come diceva Paolo Borsellino, nei confronti dei nostri morti. Loro non muoiono se continuiamo a ricordare le parole che hanno dato un senso alla loro vita: aiutare le persone. Aiutare il prossimo”.