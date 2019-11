CASTELNUOVO SCRIVIA – Lutto in provincia di Alessandria per la morte di Elda Lanza. La giornalista era infatti di Castelnuovo Scrivia. Si è spenta all’età di 95 anni dopo una lunga vita sulla scena televisiva. È infatti considerata la prima presentatrice TV, cui poi sono seguite molte altre esperienze sul Piccolo schermo. Elda Lanza infatti ha iniziato a Raiuno per proseguire in moltissime altre trasmissioni. Nella sua vita ha incontrato personaggi di spicco come Sartre, Simone de Beauvoir, Gaber e Dario Fo, solo per citarne alcuni.

Nella carriera della giornalista figura anche una importante parentesi da giallista con libri editi da Salani che le hanno fatto guadagnare il titolo di “Nuova signora del giallo italiano”. Recentemente aveva scritto: “Sembrava una cosa qualsiasi. Non era una cosa qualsiasi: tumore al pancreas. Sicuramente faccio prima io ad andarmene che questo indesiderato a crescere e a farmi male. Una gara tra me e lui, vincerò io“.