AGGIORNAMENTO ORE 10.10 – Il traffico è tornato normale.SERRAVALLE SCRIVIA ORE 9.10 – Grossi. Ildel Cociv, che trasportava prefabbricati per la realizzazione del Terzo Valico, scendendo da Gavi e arrivando all’incrocio con la strada provinciale 35 dei Giovi, ha svoltato a destra per andare ad Arquata e nella manovra. Il carico si è riversato sulla strada e ha anche sfondato la recinzione di una proprietà privata. Per fortuna non si sono registrati feriti ma il traffico risulta congestionato e

Sul posto sta lavorando la Polizia Municipale di Serravalle, guidata dal Comandante Ezio Bassani, impegnata nella gestione del flusso dei veicoli. Per raggiungere Gavi si consiglia di utilizzare le strade interne provinciali di Monterotondo e di Sottovalle.