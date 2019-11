ALESSANDRIA – I commercianti del Cristo ad Alessandria non l’hanno presa bene. I cantieri per la posa della fibra ottica hanno bloccato molte vie del quartiere privando la zona dei parcheggi. Il problema, rilevano i negozianti, è che la durata dei lavori è stata fissata fino al 28 dicembre, in pieno periodo di shopping natalizio e il timore è che così facendo si infligga un duro colpo al settore in uno dei momenti più propizi dal punto di vista commerciale. Molti titolari dei negozi hanno quindi chiesto il differimento dei cantieri o almeno provvedimenti più morbidi per evitare di creare un danno troppo grosso in un momento delicato.

“I lavori erano stati programmati – ammette Roberto Mutti, Presidente dei commercianti del Cristo – tuttavia il periodo è molto importante per noi e quindi questi provvedimenti di chiusura delle vie o di divieto di sosta rappresentano una grave problema. Noi chiediamo che gli interventi vengano eseguiti nel più breve tempo possibile in modo da poter sfruttare adeguatamente il Natale”.